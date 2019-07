POL-PB: Einbruch in Anreppener Tierarztpraxis

Delbrück (ots) – (mb) In der Nacht zu Mittwoch wurde die die

Tierarztpraxis an der Drubbelstraße in Anreppen ein Einbruch verübt.

Die Täter hebelten ein Fenster auf und kletterten in die Praxis.

Sie entwendeten unter anderem ein Sparschwein sowie eine

Registrierkasse. Die Kasse sowie weiteres Diebesgut wurde am

Donnerstagvormittasg beschädigt hinter dem Grundstück in Richtung Am

Hagenbach aufgefunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen

oder Fahrzeuge gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon

05251/3060.

