POL-MK: Solarleuchten geklaut / Gartenhütte aufgebrochen

Kierspe (ots) – Im Tatzeitraum vom 22.07. – 24.07.2019 kletterten

unbekannte Diebe über einen Gartenzaun und klauten fünf Solarleuchten

aus dem Garten eines Hauses im Bereich der Kölner Straße. Bei einem

Einbruch in eine Gartenhütte am Haunerbusch klauten die Einbrecher in

der Nacht zu Mittwoch einen Tretroller und ein Skateboard.

Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 9199-0 entgegen.

