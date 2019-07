POL-MK: PKW-Aufbruch

Plettenberg (ots) – Wie erst jetzt bekannt wurde, brachen

unbekannte Täter einen am Dingeringhauser Weg abgestellten Opel Corsa

in der Zeit vom 15.07. zum 17.07. 2019 auf und beschädigten das

Schloss. Es entstand Sachschaden an der Fahrertür. Hinweise nimmt die

Wache Plettenberg unter 9199-0 entgegen.

