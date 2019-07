LPI-GTH: Schwerer Unfall auf B250

Treffurt – Wartburgkreis (ots) – Am vergangenen Mittwochabend

gegen 19.45 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Lengenfeld mit seinem

BMW die B250 von Schnellmannshausen kommend in Richtung Treffurt. Vor

ihm fuhr ein LKW. In einer Linkskurve überholte der 23-Jährige den

Lkw. Als er an diesem vorbeigefahren war, geriet jedoch der BMW ins

Schleudern, durchfuhr den rechten Straßengraben und kam in der

weiteren Folge an einer Leitplanke zum Stehen. Der junge Mann wurde

hierbei schwer verletzt und umgehend ins Krankenhaus verbracht. Am

Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Auch eine

Leitplanke und ein Leitpfosten wurden beschädigt. (vt)

