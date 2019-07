POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – Heilbronn: BMW-Fahrer verlässt die Unfallstelle

unerlaubt

Nachdem der Fahrer eines weißen BMW am Mittwochabend, gegen 22.05

Uhr, in der Heilbronner Koepfstraße gegen einen geparkten Opel

gefahren war, verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Der Unfall

ereignete sich beim rückwärts Ausparken. Das Ereignis wurde von einem

Zeugen beobachtet. Der entstandene Sachschaden am Opel wird auf 5.000

Euro geschätzt. Derzeit dauern die Ermittlungen an. Weitere Zeugen

des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbronn,

Telefon 07131 104 2500, zu melden.

Heilbronn: Unbekannter schlägt Fahrzeugscheibe ein

Eine auf dem Rücksitz eines schwarzen Toyotas liegende und von

außen gut sichtbare Handtasche, wurde am Mittwoch in Heilbronn

entwendet. Ein Unbekannter nutzte die Gelegenheit und schlug die

Scheibe der hinteren rechten Tür des Pkw ein. Zeugen, die den Vorfall

zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr beobachten konnten, werden darum

gebeten, sich beim Polizeirevier in Heilbronn, Telefon 07131 104

2500, zu melden. Bereits in der Nacht zum Dienstag wurde in der

Wartbergstraße die Scheibe eines VW-Up eingeschlagen. Hier wurde

offenbar nichts entwendet.

Lauffen: Fahrzeugbrand in der Nacht zum Donnerstag

Aus bislang nicht bekannten Gründen fing in der Nacht zum

Donnerstag, gegen 2 Uhr, ein Golf an zu brennen. Mehrere Zeugen haben

im Vorfeld laute Knallgeräusche gehört. Der Wagen stand nur wenige

Meter vor dem Wohnhaus Mühltorstraße 2 in Lauffen. Die Feuerwehr

verhinderte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus, welches

vorsorglich geräumt wurde. Der Wagen brannte komplett aus. Die

Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehr aus Lauffen war mit drei

Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften an der Brandstelle.

Oedheim: Kleinkraftrad im Kocher

Weil er einen Ölfilm auf der Wasseroberfläche des Kochers in

Oedheim entdeckte und zudem sah, wie Kraftstoff-Ölgemisch vom Grund

nach oben stieg, alarmierte ein Grundstücksbesitzer am Mittwoch die

Polizei. Das Grundstück befindet sich paralell zur Kocherstraße.

Durch Polizei und Feuerwehr konnte ein rotes Kleinkraftrad aus dem

Fluss geborgen werden. Die Ermitllungen zum Halter des noch

zugelassenen Mopeds und dem Grund für die Entsorgung im Fluss dauern

an. Bislang konnte der Besitzer noch nicht angetroffen werden.

Heilbronn: Schwer verletzter Jugendlicher

Ein bei Rotlicht der Fußgängerampel über die Wilhelmstraße in

Heilbronn laufender Jugendlicher wurde am Mittwochmittag, gegen 12.55

Uhr, schwer verletzt. Der 15-Jährige stand zuvor in einer Gruppe von

mehreren jungen Menschen am Fußgängerüberweg auf Höhe der

Wilhelmstraße 28. Beim Überqueren wurde der Junge von einem Peugeot

erfasst. Unklar ist derzeit, auf welchem Fahrstreifen der Fahrer des

Peugeots fuhr. Die Wilhelmstraße ist an der Unfallstelle dreispurig

wobei die rechte Spur dem Busverkehr vorbehalten ist. Zeugen des

Unfalls werden darum gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in

Weinsberg, Telefon 07134 5130, zu melden.

Heilbronn: Kradlenkerin schwer verletzt

Beim Linksabbiegen von der Heilbronner Karl-Wüst-Straße in die

Austraße sürzte am Mittwochabend, gegen 20.13 Uhr, eine 46-jährige

Kradlenkerin schwer. Die Frau benutzte die linke von zwei

Abbiegespuren. Da die dortige Ampel rot war, wartete die Fahrerin

zunächst. Beim Losfahren verlor die Bikerin offenbar die Kontrolle

über ihre Yamaha. Sie kam über den rechten Abbiegestreifen und über

den angrenzenden Bordstein nach rechts von der Fahrbahn ab und circa

30 Meter im Grünstreifen bei einem dortigen Autohaus zu Fall. Hierbei

wurden drei, im Grünstreifen stehende, neue Pkw beschädigt. Schwer

verletzt wurde die 46-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Lampoldshausen: Unbekannter Exhibitionist am Friedhof

Beim Verlassen des Friedhofs am Ausgang zur Klingenstraße in

Lampoldshausen, traf eine 57-Jährige am Mittwochmorgen, gegen 10.30

Uhr, auf einen Mann. Der als circa 30 Jahre alt und schlank

beschriebene Unbekannte, mit kurzen schwarzen Haaren und einem

dunkleren Teint, war mit einer kurzen schwarzen Hose und einem

dunklen T-Shirt bekleidet. Er schaute in Richtung der Frau und

manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Auf Zuruf der Frau flüchtete

der Mann. Wer hat den Unbekannten noch am Friedhof in Lampoldshausen

gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Neuenstadt, Telefon 07139

47100, entgegen.

