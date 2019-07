POL-MK: Widerstand bei Rollerkontrolle

Lüdenscheid (ots) – Eine Polizeistreife beobachtete vergangene

Nacht einen verdächtigen Rollerfahrer auf der Talstraße. Als sie zu

dem Fahrer aufgeschlossen hatten, stand dieser mit zwei weiteren

Männern am Gelände einer Tankstelle. Alle drei verhielten sich von

Beginn an aggressiv und respektlos. Insbesondere die beiden

Unbeteiligten störten die polizeilichen Maßnahmen durch lautes

Gröhlen, abfällige Bemerkungen und das Abspielen lauter Musik.

Platzverweise ignorierten sie. Unterstützung musste angefordert

werden. Der 18-jährige Fahrer stand mutmaßlich unter Drogen- und

Alkoholeinfluss. Entsprechende Blutproben sollten daher auf der Wache

entnommen werden. Als die Beamten den Lüdenscheider in den

Streifenwagen gesetzt hatten, trat ein Begleiter heran und öffnete

eigenmächtig die Tür. Die Polizisten stießen ihn zur Seite, worauf

der 19-jährige Herscheider noch aggressiver wurde und Beleidigungen

ausstieß. Die Polizisten mussten Reizgas einsetzen, den

alkoholisierten Mann fesseln und in Gewahrsam nehmen. Hiergegen

sperrte er sich gewaltsam. Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren

wegen Trunkenheit im Verkehr, Beleidigung sowie Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte ein.

