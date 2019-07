FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven muss Großbrand mit 44 Mann bekämpfen

Bremerhaven (ots) –

Am Mittwochabend kam es zu mehreren Einsätzen bei der Feuerwehr

Bremerhaven.

Zunächst wurde ein CO-Alarm für den Gefahrgutzug gegen 18:25 Uhr

ausgelöst. Dabei rückte ein Löschzug und der Gerätewagen Umwelt zur

Dürerstraße aus. Dort hatte in einer Wohnung ein CO-Melder Alarm

geschlagen. In der Wohnung wurden erhöhte CO-Werte gemessen, die von

einer fehlerhaften Heizung ausgingen. Die Heizung wurde außer Betrieb

genommen und der zuständige Bezirksschornsteinfeger informiert.

Noch während sich die Einsatzkräfte in der Dürerstraße befanden,

kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Flächenbrand in Wulsdorf. Der 2.

Löschzug und die Freiwillige Feuerwehr Wulsdorf wurden alarmiert.

Eine Rundballenpresse eines Landwirtes geriet in Brand und entzündete

mehrere Heuballen und das trockene Stoppelfeld. Umsichtiges Handeln

von mehreren vorbei fahrenden jungen Menschen verhinderte dabei die

Brandausbreitung. Sie hielten an und rollten die größte Anzahl der

Rundballen einfach auf das benachbarte Feld, wo sie vor dem Feuer

geschützt waren. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannten ca. 2 ha

Weidefläche, die Rundballenpresse und mehrere Heuballen. Eine große

Rauchwolke zog Richtung Wulsdorf. Durch das schnelle Eingreifen der

Einsatzkräfte und der privaten Helfer konnte das Feuer zügig unter

Kontrolle gebracht und eine weitere Brandausbreitung verhindert

werden. Auch der Landwirt unterstützte die Löschmaßnahmen mit einem

Frontlader und einem Gülleanhänger und verteilte Wasser auf der

Weide. An dem Einsatz waren insgesamt 44 Einsatzkräfte beteiligt. Für

den Einsatz musste die B71 zwischen der A27-Anschlussstelle Wulsdorf

und der Weserstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Gegen 20:15 Uhr lief dann auch noch ein Brandalarm der

Kaiserschleuse ein. Die Freiwillige Feuerwehr Lehe, die bereits seit

dem Nachmittag mit Bewässerungsaufgaben in der Stadt tätig war,

unterstützte die verbliebenen Kräfte der Berufsfeuerwehr und rückte

mit zur Kaiserschleuse aus. Hier handelte es sich Gott sei dank nur

um einen Fehlalarm der Brandmeldeanlage.

