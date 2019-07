FW Ratingen: Kein Hitzefrei für die Feuerwehr

Ratingen (ots) –

Ratingen, verschiedene Einsatzstellen, 24.07.2018

Der heutige Mittwoch erwies sich für die Feuerwehr Ratingen nicht

nur im Hinblick auf die Witterung als heißer Tag.

Um 12:13 wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall mit

eingeklemmter Person auf der Düsseldorfer Straße alarmiert. Bei dem

Unfall wurden drei Personen glückerweise nur leicht verletzt, der

Einsatz konnte schnell beendet werden.

Noch an der Einsatzstelle Düsseldorfer Straße wurde die Feuerwehr

um 12:29 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins technische

Rathaus in der Minoritenstraße alarmiert. Wie sich schnell

herausstellte, wurde die Anlage durch einen Irrtum ausgelöst und auch

dieser Einsatz konnte zeitnah beendet werden.

Eine Person hinter verschlossener Tür um 13:42 Uhr erforderte

erneut den Einsatz der Brandschützer, die dort den Rettungsdienst

unterstützten.

In der Mittagshitze ging es Schlag auf Schlag weiter. Um 14:21 Uhr

wurde ein vermutlich verletzter Vogel in der Brunostraße gefunden.

Die Brandschützer lockten den Sperling, der sich unter einer

Küchenzeile versteckt hat, geschickt hervor und konnten ihn bald

darauf wieder in die Natur entlassen.

Neun Minuten später, um 14:30 Uhr, mussten die Brandschützer

erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in unmittelbarer Nähe

der Hauptfeuer- und Rettungswache ausrücken. Es handelte sich jedoch

um eine Fehlauslösung, so dass der Einsatz schnell abgearbeitet

werden konnte.

Um 15:15 wurde ein Zimmerbrand in der Sohlstättenstraße in

Tiefenbroich gemeldet. Ein brennender Blumenkasten konnte rechtzeitig

gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand.

In Monheim wurde bei Bauarbeiten eine Fliegerbombe entdeckt, die

entschärft werden musste. Um 15:27 wurden Kräfte des Löschzuges

Breitscheid im Rahmen eines kreisweiten Konzeptes zur Warnung der

Bevölkerung zu diesem Einsatz alarmiert. Der Leiter der Feuerwehr

Ratingen unterstützte den Führungsstab, der diensthabende

Einsatzführungsdienst der Berufsfeuerwehr wurde als organisatorischer

Leiter Rettungsdienst um 15:39 Uhr ebenfalls hinzugezogen. Die

eingesetzten Kräfte befinden sich z.Z. auf der Rückfahrt. Zu diesem

Einsatz wird auf die Pressemeldungen der Feuerwehr Monheim verwiesen.

Nach 22 Minuten Ruhe erfolgte um 16:01 Uhr die nächste Alarmierung

zu einem verletzten Vogel in Ratingen-West. Die aus dem Nest

gefallene Elster musste jedoch nicht zu einem Tierarzt transportiert

werden und flog wieder in die Natur davon.

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB52 in Fahrtrichtung

Düsseldorf erforderte dann um 19:56 Uhr den erneuten Einsatz. Bei dem

Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurden drei Personen verletzt

und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser

transportiert werden. Betriebsstoffe der verunfallten PKW wurden

aufgenommen und die abschließende Reinigung der Fahrbahn unterstützt,

bevor durch die Polizei die Autobahn wieder freigegeben werden

konnte.

Noch während des laufenden Einsatzes bei diesem Verkehrsunfall

erfolgte um 20:37 Uhr der nächste Hilferuf zu einer

Kohlenmonoxid-Freisetzung in einer Wohnung in Ratingen-Mitte. Durch

einen technischen Defekt wurde eine erhebliche Menge des giftigen und

nicht wahrnehmbaren Gases in der Wohnung freigesetzt. Die

Brandschützer brachten die Bewohner ins Freie und überprüften neun

Nutzungseinheiten in dem Mehrfamilienhaus. Entdeckt wurde die Gefahr

durch einen neben der Gastherme angebrachten Kohlenmonoxid-Melder.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage erwies sich ein

solcher Melder damit als Lebensretter!

Um 21:40 Uhr wurde ein Flächenbrand an der A52 gemeldet, aktuell

läuft dieser Einsatz noch und ein Löschzug der Berufsfeuerwehr und

des Standortes Lintorf sind vor Ort.

Insgesamt wurden seit 7:00 am Morgen 50 Einsätze des

Rettungsdienstes und 12 Feuerwehreinsätze durchgeführt.

Dieser Tag hat mit der ungewöhnlichen Hitze und den zahlreichen

Einsätzen mit nur kurzen Ruhepausen die Angehörigen der Feuerwehr

Ratingen und des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und

Heiligenhaus sehr gefordert – wir werden berichten, was die Nacht

noch bringt.

