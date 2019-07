POL-OL: ++Kellerbrand in Mehrfamilienhaus++

Oldenburg (ots) – Am 24.07.2019 gegen 19.10 Uhr, kam es zu einem

Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Oldenburg, Alexanderstraße.

Die Rauchentwicklung reichte aus dem Keller bis in die Obergeschosse

des Hauses. Die BFW Oldenburg löschte das Feuer und evakuierte

mittels Drehleiter zwei Personen aus einer Obergeschosswohnung. Die

Brandursache ist derzeit unbekannt. Der Schaden wird auf 25.000 Euro

geschätzt. Personenschäden sind nicht entstanden

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland

Tweets by Polizei_OL

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeiinspektion Oldenburg – Stadt / Ammerland | Publiziert durch presseportal.de.