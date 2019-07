FW Menden: Stoppelfeldbrand in der Asbeck

Menden (ots) –

Am Mittwochmittag geriet im Ortsteil Asbeck ein Stoppelfeld auf

einer Fläche von rund 1000m² in Brand. Die Feuerwehren aus Menden und

Balve rückten mit einem Großaufgebot an und hatten das Feuer schnell

unter Kontrolle. Mit mehreren Strahlrohren und dem Löschwasser aus

den Fahrzeugtanks bekämpften die Einsatzkräfte die Flammen. Um ein

erneutes Entzünden zu verhindern, pflügte ein örtlicher Landwirt die

betroffene Fläche vollständig um. Für die Dauer der Löscharbeiten

musste die Hüstener Straße für rund eine Stunde gesperrt werden. Im

Einsatz waren die Einheiten Feuerwache, Lendringsen, Oesbern sowie

Mitte der Feuerwehr Menden und die Löschgruppen Eisborn und Beckum

der Feuerwehr Balve.

Nur eineinhalb Stunden später wurde die Feuerwehr Menden erneut zu

einem Vegetationsbrand alarmiert: Dieses Mal sollte im Bereich der

Leitmecke der Wald brennen. Glücklicherweise stellte sich die

vermeintliche Rauchentwicklung schnell als Staub einer Baustelle

heraus, sodass die Feuerwache und der Löschzug Mitte nach kurzer Zeit

wieder einrücken konnten.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Menden

Pressestelle

Christopher Reimann

Telefon: 02373/903-1698

E-Mail: creimann@ff-menden.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Menden, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Freiwillige Feuerwehr Menden | Publiziert durch presseportal.de.