POL-DA: Darmstadt: 62-jährige Frau vermisst / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) –

Seit Dienstagabend (23.07.) wird die 62-jährige Petra Scholles aus

Darmstadt vermisst. Sie wurde zuletzt von ihren Kollegen an ihrem

Arbeitsplatz in Darmstadt-Eberstadt gesehen. Frau Scholles meldete

sich gegen 18.45 Uhr krank und verließ die Firma in der Pfungstädter

Straße/ Ecke Zerninstraße. Seitdem fehlt jede Spur von der Frau.

Für den Heimweg nutzt Frau Scholles für gewöhnlich die

öffentlichen Verkehrsmittel. Sie fährt mit der Straßenbahn,

Haltestelle „Modaubrücke“, bis zum Luisenplatz. Dort steigt sie in

den Bus der Linie K oder KU bis zur Haltestelle Roßdörfer Platz/

Beckstraße, um zu ihrer etwa 50 Meter entfernten Wohnung zu kommen.

Aufgrund der bisherigen Ermittlungen geht die Polizei davon aus,

dass die Vermisste dringend medizinische Hilfe benötigt.

Frau Scholles ist 1,75 Meter groß und hat eine normale Figur. Ihre

kurzen glatten Haare haben einen grau-blonden Farbton. Aufgrund

fehlender Zähne ist eine Vertiefung an der linken Wangenseite

erkennbar. Auffällig ist ein etwa fünf Zentimeter großes Tattoo in

Form eines Teufels auf dem rechten Schulterblatt.

Die Vermisste trägt eine dunkle lange Hose, ein weißes oder

lilafarbenes T-Shirt sowie weiße Schuhe der Marke CROCS. Frau

Scholles müsste eine schwarze Kunstleder-Umhängetasche, ähnlich einer

Laptop-Tasche, mit sich führen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Frau geben kann,

wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat

10) unter der Telefonnummer 06151/9690 oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeipräsidium Südhessen | Publiziert durch presseportal.de.