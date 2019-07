POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.07.2019 mit zwei Berichten aus dem Stadt und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) – A6/Weinsberg: Auf Sattelzug aufgefahren

Mit schweren Verletzungen musste eine 20-Jährige am Mittwochmorgen

nach einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Weinsberg in ein Krankenhaus

gefahren werden. Die Frau war gegen 10 Uhr mit ihrem Ford Focus auf

der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Im Kreuz Weinsberg

bemerkte die Ford-Fahrerin, vermutlich zu spät, dass der Fahrer eines

Sattelzuges aufgrund von stockendem Verkehr abbremste, sodass ihr

Auto auf den LKW auffuhr. Der 62-jährige Fahrer des Sattelzuges wurde

bei dem Unfall nicht verletzt. Neben den Kräften der Polizei und der

Rettungssanitäter, waren außerdem elf Einsatzkräfte der Feuerwehr vor

Ort. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen ist noch nicht

bezifferbar. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen, da nicht nur

der Pkw, sondern auch der mit 25 Tonnen Flüssigklebstoff beladene

Sattelauflieger abgeschleppt werden musste.

Neuenstadt: Mähdrescher gerät in Brand

Ein technischer Defekt ist möglicherweise die Ursache des Brandes

eines Mähdreschers am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, in der Nähe des

Sportgeländes in Stein. Während Mäharbeiten auf einem Getreidefeld

fing die Arbeitsmaschine plötzlich Feuer. Der Landwirt konnte sich

retten und versuchte den Brand noch einzudämmen. Er und die

alarmierte Feuerwehr konnten jedoch nicht verhindern, dass an dem

Mähdrescher Totalschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro

entstand. Ein großflächiges Ausbreiten der Flammen auf angrenzende

Felder konnte die Feuerwehr mithilfe von weiteren Landwirten

verhindern.

