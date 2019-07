POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) –

Ravensburg

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Leichte Verletzungen zog sich die 60-jährige Lenkerin eines

Volkswagen Eos zu, die am Dienstagnachmittag gegen 16.50 Uhr die

Bundesstraße 33 im Bereich der Schussentalbrücke befuhr. Die

60-Jährige fuhr an einen Rückstau heran und prallte auf Grund eines

Fahrfehlers mit hoher Wucht auf das Heck des vorausfahrenden und

verkehrsbedingt bremsenden VW-Transporters eines 41-jährigen Mannes.

Der VW-Transporter wurde auf einen weiteren Pkw aufgeschoben. Am Pkw

der Unfallverursacherin lösten beide vorderen Airbags aus. An den an

dem Verkehrsunfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden

von über 20.000 Euro.

Ravensburg

Verkehrsunfall mit Beteiligung Fahrradfahrer

Der 33-jährige Lenker eines Audis befuhr am Dienstagabend gegen

22.00 Uhr die Gartenstraße in Richtung Weingarten und bog auf Höhe

eines Bürogebäudes nach rechts auf das zu dem Gebäude gehörende

Grundstück ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem 50-jährigen

Lenker eines Fahrrades, der auf dem rechts neben der Gartenstraße

verlaufenden Fahrradweg ebenfalls in Richtung Weingarten fuhr. Der

Fahrradfahrer stürzte, er wurde bei dem Verkehrsunfall nicht

verletzt. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der leicht alkoholisierte Fahrradfahrer setzte nach dem

Verkehrsunfall die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Lenker des Audis konnte ihn

später auf der Gartenstraße wieder einholen und dazu bewegen, zur

Klärung des Unfallhergangs das Eintreffen der Polizei abzuwarten.

Weingarten

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Die 55-jährige Lenkerin eines Volkswagen Golf befuhr am

Dienstagmittag gegen 11.30 Uhr die Promenade in Richtung der Kreuzung

Waldseer Straße / Talstraße / Promenade und bog an der Kreuzung nach

links in die Waldseer Straße ein. Hierbei missachtete sie den Vorrang

der 32-jährigen Lenkerin eines Opel Astra, die die Kreuzung von der

Talstraße her geradeaus in Richtung Promenade überquerte. Beim

Zusammenstoß der beiden Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa

20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Weingarten

Sachbeschädigung an Kfz

Unbekannte Täter zerkratzten am Dienstag im Zeitraum von 16.00 bis

17.00 Uhr die hintere linke Fahrzeugseite eines in der Ravensburger

Straße auf einem Privatgrundstück geparkten, rot lackierten Dacia

Lodgy mit Ravensburger Kennzeichen. An dem Pkw entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise hierzu erbittet das

Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803-6666.

Grünkraut

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand bei einem

Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag gegen 12.00 Uhr auf der

Bundesstraße 32 zwischen Grünkraut und Rotheidlen ereignete. Die

36-jährige Lenkerin eines Skoda befuhr die Bundesstraße aus Richtung

Ravensburg in Richtung Wangen. Zwischen der Rößlerhalde und dem

dreispurigen Teilstück der Bundesstraße scherte sie aus, um eine

vorausfahrende landwirtschaftliche Zugmaschine mit Anhänger zu

überholen. Sie übersah hierbei, dass sie selbst bereits durch den

35-jährigen Lenker eines Volkswagens überholt wurde. Es kam zu einem

seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Jugendtreffpunkt

Zeugen sucht der Polizeiposten Altshausen, Tel. 07584 9217-0, zu

einer Sachbeschädigung, die über das letzte Wochenende am ehemaligen,

nicht mehr genutzten Grundschulgebäude in der Schulstraße begangen

wurde. An dem Gebäude wurde gegen die Drahtverglasung einer Außentüre

getreten, die hierdurch beschädigt wurde. Der Bereich des alten

Grundschulgebäudes wird nach Erkenntnissen des Polizeipostens

Altshausen als Treffpunkt von Jugendlichen genutzt.

Altshausen

Umgekippter Lkw

Der ortsunkundige Lenker eines Lkw mit Anhänger aus dem

Zollernalbkreis befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15.30 Uhr die

Gemeindeverbindungsstraße aus Richtung Stuben in Richtung Altshausen.

Kurz vor Altshausen wich der 54-jährige Lenker des Gespanns wegen

Gegenverkehr auf das rechts neben der Fahrbahn verlaufende

Kiesbankett aus. Der mit Metallschrott beladene Anhänger kam

anschließend von der Fahrbahn ab und kippte um. Die Ladung stürzte

hierbei teilweise aus dem Container. Der 54-Jährige gab an, das

Navigationsgerät seines Lkw hätte ihn von der Bundesstraße 30 bei

Mochenwangen über Wolpertswende und Stuben in Richtung Altshausen

geführt. Die Firma des verantwortlichen Lkw-Lenkers beseitigte die

Verkehrsstörung. Am Lkw-Anhänger entstand kein Schaden. Der Schaden

an der Fahrbahnbegrenzung wurde im Auftrag der betroffenen Firma

fachmännisch instandgesetzt.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit Verletzten

Aufgrund eines Fehlers beim Fahrstreifenwechsel kam es am

Dienstagvormittag gegen 08.50 Uhr im Bereich der Kreuzung

Friedrich-Ebert-Straße / Isnyer Straße zu einem Verkehrsunfall mit

zwei leichtverletzten Personen. Der 40-jährige Lenker eines Seat Leon

befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Fahrtrichtung Schwarzenberg und

ordnete sich auf eine Abbiegespur ein. Hierbei übersah er den auf der

Geradeausspur fahrenden BMW X5 eines 84-jährigen Pkw-Lenkers, weshalb

es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Der 40-jährige Seatfahrer

und seine auf dem Beifahrersitz mitfahrende Ehefrau erlitten beim

Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge Verletzungen. Sie wurden zur

Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden an dem Verkehrsunfall

beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten vom

Unfallort weggeschleppt werden. Der an den beiden Fahrzeugen

entstandene Sachschaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Wangen im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Der 50-jährige Lenker eines Rennrades befuhr den entlang der

Landesstraße 321 führenden Radweg aus Richtung des Hofgutes Dürren in

Richtung des Bahnhofes Ratzenried. Ihm kam eine 70-jährige

Fahrradfahrerin aus Richtung des Bahnhofes Ratzenried entgegen. Im

Bereich des Parkplatzes an der Autobahnausfahrt Wangen Nord

kollidierten die beiden Fahrradfahrer im Begegnungsverkehr. Die

70-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Wangen im Allgäu

Steinschlag auf der Bundesautobahn

Wie der Polizei am Dienstag gegen 17.45 Uhr mitgeteilt wurde, kam

es auf der Bundesautobahn A96 in Fahrtrichtung München, zwischen den

Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord zu

Verkehrsbeeinträchtigungen durch herabstürzende Steine von der

Baustelle an der Eisenbahnbrücke. Von dort fielen Steine und

Betonabbruchschotter auf die Fahrbahn. Mindestens drei Fahrzeuge

wurden getroffen und beschädigt, der entstandene Sachschaden beträgt

mehrere tausend Euro. Hintergrund des Vorfalls war der Riss in einer

Folie, die den Spalt zwischen der Eisenbahnbrücke und einer

Arbeitsplattform überdeckte. Auf Grund der Beschädigung stürzten die

Baustoffe auf die darunter verlaufende Fahrbahn der Bundesautobahn.

Die Folie wurde nach der Feststellung der Gefahrensituation erneuert.

Personen wurden nicht verletzt.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.000 Euro entstand am Mittwoch

gegen 10.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A96

in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd. Der

36-jährige Lenker eines Pkw fuhr an der Anschlussstelle in Richtung

Leutkirch aus und prallte in der Einmündung auf ein vor ihm wartendes

Auto. Bei dem Auffahrunfall wurde niemand verletzt.

Isny im Allgäu

Verkehrsunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Verletzungen erlitt eine 63-jährige Zeitungsausträgerin, die am

frühen Dienstagmorgen gegen 04.45 Uhr als Fahrradfahrerin in der

Straße „Am Moos“ in Isny unterwegs war. Die Frau erschreckte sich

während ihrer Tätigkeit aufgrund eines unberechtigt auf einem

Zufahrtsweg aufgestellten Hinweisschildes, verlor die Kontrolle über

ihr Fahrrad und stürzte. Der Polizeiposten Isny leitete wegen des

Hindernisses auf der Fahrbahn ein Ermittlungsverfahren wegen

gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr ein. Die

Zeitungsausträgerin musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Isny im Allgäu-Neutrauchburg

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Rollerfahrerin

Die 55-jährige Lenkerin eines Kleinkraftrad-Rollers befuhr am

Dienstagvormittag gegen 09.45 Uhr die Schloßstraße in Neutrauchburg

in Fahrtrichtung Isny. Auf Höhe der Einmündung der Parkallee in die

Schloßstraße erkannte sie zu spät, dass die vorausfahrende,

57-jährige Lenkerin eines Toyotas ihren Pkw abbremste und prallte auf

die Heckseite des Toyotas. Sie stürzte nach dem Aufprall auf den

vorausfahrenden Pkw auf die Fahrbahn und erlitt diverse Verletzungen.

Sie wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus

gebracht.

Leutkirch im Allgäu

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fußgängerin

Die 21-jährige Lenkerin eines BMW befuhr am Mittwochmorgen gegen

07.00 Uhr die Dorfstraße in Herlazhofen in Richtung Leutkirch. Im

Bereich der Einmündung der Urlauer Straße in die Dorfstraße ging eine

85-jährige Fußgängerin mit Rollator in gleicher Richtung am rechten

Fahrbahnrand der Dorfstraße. Hierzu hatte sie sich entschlossen, da

ihr nach bisherigen Erkenntnissen die Pflasterung des entlang der

Dorfstraße führenden Fußgängerweges Probleme beim Gehen bereiteten.

Durch die noch tiefstehende Sonne geblendet erkannte die Lenkerin des

BMW die auf der Fahrbahn gehende Fußgängerin zu spät und erfasste die

85-Jährige mit dem rechten Außenspiegel. Die Fußgängerin stürzte auf

die Straße. Sie erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen

und wurde nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle mit dem

Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Eine größere

Anzahl von Grundschülern wartete zum Unfallzeitpunkt an der sich

unmittelbar im Bereich der Unfallstelle befindlichen Bushaltestelle

auf den Schulbus. Die Schüler wurden Zeugen des Vorfalls. Die

Nachbetreuung der Schüler wurde durch Lehrkräfte ihrer Grundschule

übernommen. Am BMW der 21-jähigen Unfallbeteiligten entstand ein

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

