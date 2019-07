POL-ST: Nach Mordversuch mit Messer in Rheine – 2 weitere Beschuldigte in Untersuchungshaft

Rheine (ots) – Nachtrag zu den ots-Meldungen „27-jähriger in

Rheine durch Stiche schwer verletzt – Mordkommission im Einsatz“ vom

14.7. und „Nach Mordversuch am letzten Samstag in Rheine: 3 Täter in

Untersuchungshaft – Zeugen werden gebeten, sich zu melden“ vom 17.7.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der

Kreispolizeibehörde Steinfurt und des Polizeipräsidiums Münster

Am 13.7. hatte eine Gruppe von mehreren Personen auf der

Kolpingstraße in Rheine einen jungen Mann angegriffen und durch

Schläge, Tritte und Stiche lebensbedrohlich verletzt. „Bereits

unmittelbar nach der Tat waren 4 Beschuldigte festgenommen worden, in

3 Fällen ordnete ein Richter die Untersuchungshaft an“, erläuterte

Oberstaatsanwalt Stefan Lechtape heute (24.7.) in Münster. „Nach

erfolgreichen Ermittlungen und Fahndungen konnten mittlerweile 2

weitere Beschuldigte festgenommen werden.“ „Ein gesuchter 19-jähriger

Afghane aus Rheine konnte am Montag (22.7.) in der dortigen

Polizeiwache festgenommen werden“, fasste der Leiter der

Mordkommission Thomas Götze heute zusammen. „Die Fahndung nach einem

18-jährigen Afghanen haben wir am Dienstag (23.7.) mit der Festnahme

in Lengerich erfolgreich abgeschlossen.“ Auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Münster wurden die Festgenommenen dem Haftrichter

vorgeführt. „Für beide Beschuldigte folgte ein Richter dem Antrag der

Staatsanwaltschaft und erließ einen Haftbefehl wegen versuchten

Mordes und gefährlicher Körperverletzung“, erklärte der

Oberstaatsanwalt weiter. Die beiden Männer sitzen in

Untersuchungshaft. „Aufgrund von Hinweisen haben wir einige

Anhaltspunkte zur Klärung des Tatgeschehens erhalten“, ergänzte der

Kriminalhauptkommissar. „Die Mordkommission geht diesen Hinweisen

nach und konzentriert sich nun darauf, die weiterhin unklaren

Hintergründe der Tat zu klären.“

