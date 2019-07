POL-PPWP: Brand im Keller – War eine Maus der Übeltäter?

Mölschbach (ots) – Gebrannt hat es am Dienstagmorgen in der

Saudentalstraße. Als die Polizei vor Ort eintraf, konnten die

Einsatzkräfte der Feuerwehr den Brand bereits löschen. Im Keller

eines Einfamilienhauses fing ein Durchlauferhitzer einer Heizung

leichte Flammen und verschmorte gänzlich. Unmittelbar neben dem

Brandherd lag eine tote Maus. Erste Erkenntnisse deuten darauf hin,

dass das Tier an einem Kabel genagt haben könnte, wodurch es zu einem

Funkenschlag kam und sich das trockene Material entzündete. Die

55-jährige Hausbesitzerin blieb unverletzt. Es entstand lediglich

Schaden durch Ruß und Wasser. Ein Fremdeinwirken ist vorerst

auszuschließen.

