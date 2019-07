POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Festnahmen nach Verdacht des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls

Nettetal-Kaldenkirchen: (ots) – Mit der vorläufigen Festnahme von

zwei vermutlich gewerbsmäßig arbeitenden Männern endete ein Einsatz

wegen Ladendiebstahls am Dienstag um 18:10 Uhr. In einem

Drogeriemarkt auf der Poststraße wurde der Ladendetektiv wegen einer

internen Warnmeldung auf die beiden Verdächtigen aufmerksam. Er

stellte fest, dass die Männer im Ladenlokal die Sicherungsetiketten

von Parfümerieartikeln entfernt und die Beute in ihre Rucksäcke

gepackt hatten. Er sprach die Männer an, die versuchten zu flüchten.

Sie konnten jedoch mit Hilfe von unterstützenden Kunden bis zum

Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Das Diebesgut aus dem

Rucksack im Wert von einigen zig Euro verblieb am Tatort. Bei den

Männern handelt es sich um einschlägig polizeibekannte 43 und 49

Jahre alte Männer, der ältere mit Wohnsitz in Niederkrüchten, der

jüngere ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Letzerer wurde mit

Haftbefehl gesucht. Auf der Suche nach dem Fahrzeug der beiden

Verdächtigen stießen die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz eines

anderen Discounters auf ein Fahrzeug, auf das der bei den

Beschuldigten sichergestellte Autoschlüssel passte. Im Fahrzeug wurde

weiteres vermutliches Diebesgut in Form hochwertiger Spirituosen und

Tabakwaren sichergestellt. Auch das Fahrzeug stellte die Polizei

sicher. Die Ermittlungen dauern an./ah (873)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen

Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Viersen | Publiziert durch presseportal.de.