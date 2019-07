POL-ESW: Pressemeldung 24.07.2019 -2

Eschwege (ots) – Badeunfall am Werratalsee in Eschwege; 6-jähriges

Mädchen muss reanimiert werden

Gestern Nachmittag gg. 15.50 Uhr wurden Beamte der Polizeistation

Eschwege zu einem Badeunfall am Werratalsee in Eschwege hinzu

gerufen. An dem frei zugänglichen Badestrand im Bereich von Knaus

Campingpark hatte eine 28-jährige Mutter ihre 6-jährige Tochter, die

bis dato mit anderen Kindern im Sand in Ufernähe gespielt hatte, nach

eigenen Angaben kurzzeitig aus den Augen gelassen, als sie zu ihrem

Platz auf der angrenzenden Liegewiese gegangen sei. Kurz darauf

bemerkten andere Badegäste das Mädchen dann reglos im Wasser am

linken Rand des Strandabschnittes und zogen es schließlich ans Ufer.

Das Mädchen konnte von Badegästen und den daraufhin verständigten

Rettungskräften mit Notarzt erfolgreich reanimiert und stabilisiert

werden. Der Gesundheitszustand des Mädchens war aber trotz

erfolgreicher Reanimation weiterhin kritisch, so dass im Anschluss

der Transport des Mädchens mit Rettungshubschrauber ins Klinikum nach

Kassel erfolgte.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; Först, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle

Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Eschwege | Publiziert durch presseportal.de.