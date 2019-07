POL-PB: Neue Polizeiwesten verändern das Erscheinungsbild

Kreis Paderborn (ots) –

(mh) Dass die Kreispolizeibehörde Paderborn rund um das Liborifest

Präsenz zeigt, ist eine seit Jahren etablierte Praxis. Neu ist seit

dieser Woche das künftige Aussehen der Paderborner Polizisten. Wie

die Kolleginnen und Kollegen in NRW tragen nun auch die Polizistinnen

und Polizisten im Kreisgebiet neue funktionale Westen.

Bei der so genannten „Außentragehülle“ handelt es sich um eine

Überziehweste, welche für zusätzlichen Schutz und eine verbesserte

Unterbringung der Ausrüstungsgegenstände sorgt. Anders als die

bisherige Unterziehweste, wird die Außentragehülle nun über der

Uniform getragen. „Sie sorgt für deutlich mehr Entlastung im

Hüftbereich. Es können mehr Komponenten, die wir für unseren

täglichen Einsatz brauchen, am Oberkörper angebracht werden. Dadurch

vergrößert sich der Stauraum“, sagt Polizeikommissar Johannes

Sökefeld.

So ist das Funkgerät nun in Schulterhöhe anbringbar, was die

Kommunikation untereinander beschleunigt. Ausrüstungsgegenstände, wie

zum Beispiel die Taschenlampe, das Reizstoffsprühgerät oder die

Handfesseln können in speziell dafür vorgesehenen Fächern verstaut

und müssen nicht mehr am Einsatzgürtel getragen werden. Zusätzlich

bietet die Weste im Rückenbereich ein Netz für Handschuhe oder

Ähnliches sowie eine weitere Multifunktionstasche vorne.

Für Polizeikommissarin Derya Taplick ist zudem wichtig, dass sich

die Sichtbarkeit erhöht hat. „An der Weste können bei Bedarf vorne

und hinten neongelbe Pads aufgeklappt werden. Dazu kommt im

Rückenbereich der große reflektierende Schriftzug Polizei. Wir sind

besser erkennbar“, so Taplick. Ebenso erleichtert die neue

Kombination aus Weste und Hülle das An- und Ablegen, was gerade an

heißen Sommertagen ein zusätzlicher Vorteil ist.

Sowohl Taplick, als auch Sökefeld sind sich sicher, dass sich die

Bevölkerung schnell an das neue Erscheinungsbild der Polizei im Kreis

Paderborn gewöhnen wird: „Es ändert sich schließlich nur die Weste.

Wir sind weiterhin, wie gewohnt für die Bürgerinnen und Bürger

ansprechbar und erreichbar.“ Weitere Informationen zu der

Außentragehülle gibt es auf https://polizei.nrw/artikel/neue-weste-fu

er-die-polizistinnen-und-polizisten-in-nrw

