POL-WOB: Polizei sucht unbekannten Täter nach Computerbetrug

Wolfsburg, 24.07.2019

Die Polizei in Wolfsburg sucht mit einem Lichtbild nach einem

unbekannten Täter, der am 26. Februar 2019 aus einem Fahrzeug in der

Straße Königswiese ein Mobiltelefon und eine Geldbörse entwendet hat.

In dieser Geldbörse befand sich neben Bargeld und Personaldokumenten

unter anderem auch die EC Karte des 58 Jahre alten Geschädigten. Mit

dieser entwendeten EC-Karte hat der derzeit unbekannte Täter

unmittelbar nach der Tat an zwei Geldautomaten in der Wolfsburger

Innenstadt Bargeld abgehoben und damit einen Schaden von 1.000

verursacht. Dabei wurden von dem Täter Lichtbildaufnahmen gefertigt,

die jetzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch Beschluss des

Amtsgerichts Braunschweig veröffentlicht werden dürfen. Bei dem Täter

handelt es sich um eine etwa 20 bis 30 Jahre alte männliche Person.

Bei der Tatausführung trug die gesuchte Person eine Stepp-Thermojacke

und ein Basecap mit den hellen Buchstaben N und Y (Logo des

US-amerikanischen Major-League-Baseball-Teams New York Yankees) auf

der Vorderseite.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger

Straße , Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

