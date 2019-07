POL-MK: Wohnmobil geknackt / Kellereinbruch

Iserlohn (ots) – Am letzten Wochenende entnahmen Diebe das

Dreiecksfenster der Beifahrerseite eines in der Ludorfstraße

abgestellten Wohnmobils und stiegen ein. Die Täter durchwühlten das

Wohnmobil und stahlen ein Fernglas sowie weitere persönliche

Gegenstände. Es entstand Sachschaden.

Einbrecher in Kellerräumen: Innerhalb der letzten drei Tage wurden

in einem Mehrfamilienhaus in der Duesbergstraße zwei Kellerräume

gewaltsam geöffnet. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch

keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Wache Iserlohn entgegen (9199-0).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis | Publiziert durch presseportal.de.