POL-MK: Wohnmobil leer geräumt / Einbrecher scheitern

Menden (ots) – In der Zeit vom 17.07. – 19.07.2019 öffneten

unbekannte Diebe das in der Ringstraße abgestellte Wohnmobil und

räumten dieses leer. Die Diebe nahmen einen Fernseher, ein Fernglas,

einen Wecker und mehrere Taschenlampen mit. Es entstand Sachschaden.

Am letzten Wochenende versuchten unbekannte Einbrecher durch ein

Fenster in die Büroräume eines Kosmetikstudios an der Walramstraße zu

gelangen. Dieser Versuch schlug fehl und das Fenster hielt dem

Ansinnen stand. Es entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Menden entgegen (9099-0).

