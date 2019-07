POL-ME: Kutsche verunglückt – zwei Schwerverletzte – Ratingen – 1907126

Mettmann (ots) –

Am frühen Dienstagabend des 23.07.2019 gegen 18:20 Uhr befuhr ein

58 jähriger Wuppertaler mit seiner Pferdekutsche und einer 46

jährigen Beifahrerin aus Mülheim einen Feldweg vom Linneper Weg zum

Langenkamp. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Kutsche vom Weg

ab, geriet auf ein nebenliegendes Feld und das vorgespannte Pferd

ging durch. In der Folge stürzte die Kutsche um und beide Passagiere

wurden schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung durch

Rettungskräfte wurden sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht,

wo sie stationär verblieben. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca.

800.- Euro. Das Pferd erlitt leichte Schürfwunden, blieb aber

ansonsten unverletzt.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

– Polizeipressestelle –

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann

Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Mettmann | Publiziert durch presseportal.de.