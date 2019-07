FW-M: Gasalarm in der Innenstadt (Lehel)

München (ots) –

Dienstag, 23. Juli 2019, 15.53 Uhr; Färbergraben Am heutigen

Nachmittag ist bei Schneidarbeiten an der Fahrbahn eine Gasleitung

angesägt worden. Es ist direkt unkontrolliert Erdgas aus der Leitung

ausgeströmt. Der Erkennbarkeit halber, wird Erdgas mit einem

Geruchszusatz versehen. Dieser penetrante riechende Geruch konnte in

der Umgebung deutlich wahrgenommen werden. Die Baufirma meldete den

Vorfall den Stadtwerken München. Deren Mitarbeiter verständigten

direkt bei Ankunft am Schadensort die Integrierte Leitstelle. Auf

Grund der dichten Bebauung und der großen Anzahl an Menschen rückte

die Feuerwehr Großaufgebot zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurde

direkt der Brandschutz sichergestellt. Parallel dazu haben die

Einsatzkräfte 60 Personen aus den umliegenden Gebäuden evakuiert und

ein Parkhaus geräumt. Die Bevölkerung wurde neben den Rundfunksendern

auch über Katwarn und die sozialen Medien gewarnt. Zu Beginn musste

mit schwerem Gerät die Gasleitung durch Mitarbeiter der Stadtwerke

München freilegt werden. Erst im Anschluss konnte mit den

Abdichtungsarbeiten begonnen werden. Während der gesamten Arbeiten

durch die Gaswache stellte die Feuerwehr mit zwei Rohren den

Brandschutz im Baustellenbereich sicher. Um 18.50 Uhr war das Leck

repariert und die Leitung wieder in Betrieb. Nach den

abgeschlossenen Kontrollmessungen durch Spezialkräfte der Feuerwehr

konnte der abgesperrte Bereich für die Bevölkerung wieder freigegeben

werden.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr

