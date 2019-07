POL-ME: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Kreispolizeibehörde Mettmann: UPDATE nach Tötungsdelikt – Zwei Tatverdächtige stellen sich der Polizei

Mettmann (ots) –

Wie schon mit erster Pressemitteilung / ots 1907112 vom 20.07.2019

berichtet, kam es in der Nacht zum gleichen Tag (Samstag, 20. Juli

2019, kurz vor 03.00 Uhr) auf der Mittelstraße in Monheim am Rhein,

in Höhe der Vereinsstraße, zu einem Tötungsdelikt. Eine

Mordkommission (MK Mittel) wurde noch in derselben Nacht eingerichtet

und ermittelt seitdem mit Hochdruck.

— aktuelle Fortschreibung —

Vor dem Hintergrund intensiver polizeilicher Ermittlungen und

unter dem Druck großer öffentlicher Aufmerksamkeit zum Fall, haben

sich am Dienstagnachmittag des 23.07.2019 zwei dringend

tatverdächtige Männer der Polizei in Monheim gestellt. Gegen die zwei

38 und 40 Jahre alten Monheimer richteten sich zwischenzeitlich auch

schon gezielte Ermittlungen von Mordkommission (MK Mittel) und

Staatsanwaltschaft. Die zwei Tatverdächtigen wurden umgehend

festgenommen und der Kriminalpolizei übergeben. Dort dauern die

Ermittlungen weiterhin intensiv an. Eine Vorführung der zwei

Festgenommenen vor einen Haftrichter ist für den morgigen Mittwoch

geplant.

Unabhängig von dieser neuen Entwicklung im eingeleiteten

Strafverfahren, nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der „MK

Mittel“, die Polizei in Monheim (Telefon 02173 / 9594-6350) sowie

jede andere Polizeidienststelle, auch weiterhin ergänzende Hinweise

zur Tat, zu den Tätern und zu möglichen Hintergründen des Geschehens

jederzeit entgegen.

Hinweis an die Medien:

Weitere Angaben zum Stand der Ermittlungen und den zwei

Tatverdächtigen sind uns aus kriminaltaktischen Gründen aktuell nicht

möglich. Wir bitten deshalb von Anfragen dazu aktuell Abstand zu

nehmen. Seien Sie versichert, dass wir Sie zeitnah erneut

informieren, sobald es uns möglich ist.

