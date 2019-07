POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht in Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots) – Am frühen Sonntagmorgen befuhr ein silberner

Opel Vectra die Kasinostraße in Höhr-Grenzhausen und beschädigte

dabei mehrere Fahrzeuge. Es entstand erheblicher Sachschaden. Das

Fahrzeug wurde anschließend im Steinreuschweg festgestellt, der

Fahrer war geflüchtet. Es werden Zeugen gesucht, die eventuell

Angaben zum Fahrer oder Unfall machen können, oder in dem Bereich

Steinreuschweg einen Anhalter aufgenommen haben. Hinweise an die

Polizei in Höhr-Grenzhausen unter der Telefonummer: 02624-9402-0

