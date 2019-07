POL-DEL: Schwerer Verkehrsunfall auf Stedinger Straße

Delmenhorst (ots) – Delmenhorst. Am heutigen Nachmittag, um 17:17

Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße in

Höhe Welsestraße gemeldet. Eine 50-jährige Frau aus Delmenhorst

befuhr mit einem Hyundai die Stedinger Straße aus Richtung Thüringer

Straße kommend. Da vor ihr ein Pkw nach links in die Welsestraße

abbiegen wollte und den entgegenkommenden Verkehr durchgelassen hat,

musste sie verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der aus der gleichen

Richtung hinter dem Hyundai kommende 26-jährige Delmenhorster zu

spät. Er versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch mit seinem VW

seitlich gegen das Heck des Hyundai. Anschließend überschlug er sich

und prallte im Gegenverkehr mit dem entgegenkommenden Pkw, Toyota,

zusammen. Der VW blieb auf dem Dach liegen. Im Toyota fuhr ein

36-jähriger Bremer und eine 36-jährige Bremerin.

Der 26-Jährige konnte sich mit Hilfe von Ersthelfern aus dem VW

befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte durch die

Ersthelfer betreut. Er wird zunächst schwerverletzt ins Krankenhaus

verbracht. Die 50-jährige Delmenhorsterin wird zur weiteren

Untersuchung leicht verletzt ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Die

beiden Bremer Fahrzeuginsassen erlitten einen Schock und wurden vor

Ort von einer RTW-Besatzung versorgt.

An allen Pkw ist ein Schaden von insgesamt nicht unerheblicher

Höhe entstanden. Alle Pkw wurden abgeschleppt.

Durch den Unfall war die Stedinger Straße zwischen der Thüringer

Straße und der Lerchenstraße voll gesperrt und wurde gegen 18:45 Uhr

wieder frei gegeben.

Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit 1/6 Einsatzkräften vor

Ort, Leiter war Herr Händler. Zudem waren drei RTW und ein NEF

eingesetzt.

Ausdrücklichen Dank gilt an dieser Stelle den Ersthelfern für

ihren Einsatz!

