POL-NI: Einbruchsdiebstahl einer Handtasche aus PKW

Eystrup (ots) – (jnb) Am Dienstag, den 23.07.2019, ist es im

Zeitraum zwischen 15:15 Uhr und 17:00 Uhr zu einem Einbruchsdiebstahl

in einem PKW in Eystrup gekommen. Die Geschädigte parkte ihren

dunklen Toyota Aygo auf dem Parkplatz des Naturfreibades Eystrup, von

der Straße aus kommend, unmittelbar vor dem großen Parkplatz auf der

linken Seite. Bei der entwendeten Tasche handelt es sich um eine

schwarze, den Angaben zu Folge, etwas größere Lederhandtasche mit

Schlaufe zum Umhängen. Weiterhin befanden neben Bargeld noch diverse

persönliche Dokumente in der Tasche. Mögliche Zeugen des Vorfalls

werden gebeten, sich bei der Polizei Hoya unter 04251-93464-0 zu

melden.

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Hoya

Hasseler Steinweg 4

27318 Hoya

Telefon 04251/93464-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

