POL-HSK: NRW-Innenminister Reul besucht die Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots) –

NRW-Innenminister Herbert Reul besuchte am 18. Juli die

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis und machte sich persönlich ein

Bild über die polizeiliche Arbeit im Sauerland. Landrat Dr. Schneider

und der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Klaus Bunse

begrüßten den Minister persönlich bei seinem ersten Besuch in der

flächengrößten Polizeibehörde Nordrhein-Westfalens. Der etwa

zweistündige Besuch in Meschede stand im Zeichen offener und

ehrlicher Gespräche. Nach der Begrüßung erfolgte eine

Dialogveranstaltung mit etwa 25 Beamtinnen und Beamten aus allen

Bereichen der Polizei. Angesprochen wurden u.a. die angespannte

Personalsituation und die hieraus resultierenden Probleme. Der

geplante Neubau des Mescheder Dienstgebäudes und die

Modernisierungsmaßnahmen der Polizeigebäude in Brilon und Marsberg

waren ein weiteres Thema. Neben der technischen Polizeiausstattung

und dem härter werdenden Ton auf der Straße, wurden auch die Themen

Kinderpornografie und die Opferfürsorge angesprochen. Immer wieder

fielen in den Gesprächen die unterschiedlichen Probleme im Vergleich

zu einem Polizeipräsidium auf. Hierauf baute auch der Vortrag eines

Kriminalbeamten auf. Dieser war von einem Polizeipräsidium ins

Sauerland gewechselt. Die Zeit beendete leider den wertvollen

Informationsaustausch. Zum Abschluss lernte der Innenminister das

Mescheder Polizeigewahrsam kennen. Allerdings durfte er dieses nach

kurzer Besichtigung wieder verlassen. Abgerundet wurde der Besuch

durch die Besichtigung der ältesten Polizeileitstelle

Nordrhein-Westfalens. Der Landrat und alle Teilnehmerinnen und

Teilnehmer des Besuchs waren sich einig, dass es sich bei dem Besuch

um einen wertvollen und interessanten Austausch gehandelt hat. Mit

der einen oder anderen Anregung aus dem Sauerland verabschiedete sich

der Innenminister in Richtung Ruhrgebiet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis | Publiziert durch presseportal.de.