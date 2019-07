POL-LG: ++ Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses – Geige erbeutet – „Wo ist die Violine geblieben?“ ++ „renitenter Fahrraddieb“ am Klinikum – Zeuge beobachtet Tat ++ Hauptverhandlungshaft für Diebe

Lüneburg (ots) –

23.07.2019

Lüneburg

Lüneburg – Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses – Geige

erbeutet – „Wo ist die Violine geblieben?“

Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus Vor

dem Bardowicker Tore kam es in den Nachtstunden zum 20.07.19. Der

Einbrecher hatte zwischen 01:00 und 03:00 Uhr die Eingangstür

eingetreten und sich auf die Suche nach Wertgegenständen in eine

Wohnung begeben. Dabei wurde der Einbrecher bemerkt, konnte jedoch

mit einer Geige, einer Ukulele und weiteren Kleingegenständen

unerkannt flüchten Ermittlungen ergaben, dass der Täter die Ukulele

noch in derselben Nacht auf der Straße „verschachert“ hat, so dass

die Polizei und Eigentümer der Gegenstände davon ausgehen, dass

selbiges auch mit der Geige passieren könnte. Hinweise zum Verbleib

der Geige nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215 bzw.

8306-2220, entgegen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

++ Bilder der Geige unter www.polizeipresse.de ++

Hinweise der Eigentümerin zur Geige: Die Geige befindet sich in

einem dunkelblauen, rechteckigen Geigenkasten mit Rückengurten. Der

Innenraum ist aus dunkelblauem Samt und hat drei Fächer (zwei

seitlich, ein größeres oben). Im großen Fach befinden sich

Geigenstütze, Stimmgabel, Putztuch, Kolofonium und zwei Larsen

Strings. Die Geige ist eine 1/1 Violine, stammt aus den 1940er Jahren

und ist von dem Geigenbauer Wolfram (im Innenraum der Geige klebt ein

Zettel mit dieser Information). Sie hat zwei Feinstimmer (anders als

auf dem Foto sind diese schwarz, auch Kinnhalter und Saitensatz sind

inzwischen neu und somit anders als auf den Fotos).

Lüneburg – „renitenter Fahrraddieb“ am Klinikum – Zeuge beobachtet

Tat – Täter leistet Widerstand und greift Polizeibeamte an

Wegen mehrfachen Diebstahls und Widerstands gegen Polizeibeamte

ermittelt die Polizei gegen einen 36-Jährigen, nachdem dieser

versuchte in den frühen Nachmittagsstunden des 22.07.19 mehrere

Fahrräder im Bereich des Klinikums in der Bögelstraße zu klauen und

dabei durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet wurde. Gegen 14:45

Uhr hatte sich der Zeugen über den Notruf gemeldet, da ein jüngerer

Mann am Fahrradständer der Kinderklinik das Schloss eines Fahrrads

durchtrennte. Alarmierte Polizeibeamte konnten den 36 Jahre alten

Täter antreffen und kontrollieren. Bei der Kontrolle wurde der Mann,

der in der Vergangenheit schon bereits mehrfach polizeilich in

Erscheinung getreten ist, aggressiv und versuchte ein Pfefferspray

aus seiner Jackentasche zu ziehen. Parallel hatte der Mann ein Messer

dabei. Die Beamten überwältigten den Mann, mussten dabei ein

polizeiliches Pfefferspray einsetzen. Der Täter beleidigte und

bespuckte die Beamten und verletzte dabei einen der Beamten mit einem

Kopfstoß gegen die Nase. Der Beamte erlitt eine Nasenbeinprellung. Im

Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der

36-Jährige bereits kurz zuvor ein hochwertiges Fahrrad entwendet

hatte. Dieses konnte in einer Seitenstraße gefunden werden. Die

weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg – Hauptverhandlungshaft für Brillen-Diebe

Wegen des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt die Polizei

nach insgesamt drei Taten in den Nachmittagsstunden des 22.07.19

gegen drei angebliche armenische Staatsbürger. Zeugen hatten die drei

Männer gegen 15:15 Uhr bei einer Tat in einem Geschäft Am Berge

beobachten können. Dabei erbeuteten die Täter im Alter von 28, 30 und

36 Jahren insgesamt drei Sonnenbrillen. Gut 30 Minuten später

ertappte ein Detektiv die Männer beim Diebstahl von weiteren Brillen

in einem Brillengeschäft in der Große Bäckerstraße. Dort konnten die

Männer festgehalten werden. In ihrer Kleidung befanden sich eine

weitere Brille sowie Kosmetikartikel aus einem anderen Geschäft

ebenfalls in der Große Bäckerstraße. Aufgrund der Gesamtumstände nahm

die Polizei die Männer, die angeblich armenische Staatsbürger und in

Schwerin gemeldet sind, vorläufig fest mit dem Ziel der

Hauptverhandlungshaft. Sie wurden bis zur Gerichtsverhandlung in

Gewahrsam genommen.

Lüneburg – Vandalen in Schwimmhalle – Feuerlöscher entleert

In die Schwimmhalle des Salü drangen Unbekannte in den späten

Abendstunden des 22.07.19 zwischen 20:00 und 23:00 Uhr ein. Die

Vandalen gelangten durch eine Notausgangstür ins Gebäude, warfen

Schwimmgeräte, einen Bürostuhl und weitere Gegenstände ins Becken,

verbogen einen Einstiegslift für gehbehinderte Badegäste und

entleerten vor dem Gebäude einen Feuerlöscher. Es entstand ein

Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei

Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg – Polizei warnt vor „falschen Polizeibeamten und

Enkeltrick“

Vor „falschen Polizeibeamten“ und Enkeltrickbetrügern warnt

aktuell wieder die Polizei in der Region. In den Nachmittagsstunden

des 22.07.19 hatte sich eine angebliche Nichte telefonisch bei einem

Senior in Lüneburg gemeldet und um mehr als 30.000 Euro Bargeld

gebeten. Parallel schickte die Täterin ein Taxi zu der Anschrift, um

das Geld abzuholen. Der Senior liess sich nicht „hinter’s Licht

führen“ und war schlauer! Parallel riefen im Verlauf des 23.07.19

„falsche Polizeibeamte“ bei mehreren Senioren in Lüneburg an und

wollte sich unter fadenscheinigen Begründungen Bargeld herausgeben

lassen. Die Senioren bemerkten auch hier die bösen Absichten.

Bleckede – Baum touchiert – abgelenkt

Vermutlich weil er aus einer Wasserflasche trinken wollte, wurde

der Fahrer eines Kleintransporters Peugeot in den Nachmittagsstunden

des 22.07.19 abgelenkt und verunfallt. Der 66 Jahre alte Fahrer war

gegen 14:50 Uhr auf der Landesstraße 221 unterwegs, kam nach rechts

von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Am Transporter

entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von gut 5000 Euro. Der

Fahrer blieb unverletzt.

Lüneburg – Einbruch in Grillhäuschen von Schule

In eine Grillhütte in der Walter-Bötcher-Straße brachen Unbekannte

in der Nacht zum 23.07.19 ein. Die Täter rissen Holzpanelen ab und

erbeuteten mehrere Bierflaschen. Es entstand ein Sachschaden von gut

100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215,

entgegen.

Lüneburg – Baustellenleuchten (Blinklichter) gestohlen

Insgesamt 12 Baustellenleuchten (Blinklichter) entfernten

Unbekannte bereits in der Nacht zum 19.07.19 von einer

Baustellenabsperrung in der Universitätsallee. Hinweise nimmt die

Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow – Scheibe von Pkw eingeschlagen

Die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in

der Seerauer Straße abgestellten Pkw Skoda Fabia schlugen Unbekannte

in den Nachmittagsstunden des 22.07.19 zwischen 16:30 und 17:15 Uhr

ein, Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Die Polizei

ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0,

entgegen.

Wustrow – Kettensäge gestohlen

Eine Kettensäge stahlen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes

zwischen dem 20. Und 22.07.19 aus einer Gartenlaube in den

Jeetzelgärten. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei

Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen – Ladendiebe nach Fahndung gestellt – Mitarbeiter

weggestoßen – Täter bereits bekannt

Zwei bereits polizeilich in Erscheinung getretene Ladendiebe

konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung in den späten Abendstunden

des 22.07.19 auf der Flucht stellen. Die beiden 17 und 19 Jahre alten

Uelzener hatte gegen 21:40 Uhr Alkohol und andere Getränke in einem

Einkaufsmarkt in der Bahnhofstraße stehlen wollen und wurden dabei

durch einen Mitarbeiter ertappt und festgehalten. Der 17-Jährige

setzte sich dabei zur Wehr und stiess den Mitarbeiter weg. Die

alarmierte Polizei konnte die beiden Männer im Rahmen der Fahndung

mit dem Diebesgut stellen. Dabei waren die jungen Uelzener äußerst

uneinsichtig und aggressiv und beleidigten die Beamten. Parallel

erwartet den 19-Jährigen ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs,

da er bereits ein Hausverbot für den Einkaufsmarkt hatte.

Uelzen – ohne Führerschein unterwegs

Einen 57 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads stoppte die

Polizei in den Nachmittagsstunden des 22.07.19 in der Birkenallee.

Bei der Kontrolle des Mannes stellte sich gegen 18:00 Uhr heraus,

dass dieser keine entsprechende Fahrerlaubnis hat. Ihn erwartet ein

entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen – betrunkener „Brummi-Fahrer“ – 1,9 Promille

Einen betrunkenen Fahrer einer Sattelzugmaschine MAN stoppte die

Polizei in den Abendstunden des 22.07.19 auf einem Parkplatz in der

Ludwig-Erhard-Straße. Dabei stellten die Beamten bei dem 51-Jährigen

aus Hof (Bayern) einen Alkoholwert von 1,97 Promille fest. Der

Führerschein des Mannes wurde im Rahmen des Strafverfahrens

beschlagnahmt.

Uelzen – … die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Abendstunden

des 22.07.19 im Spottweg. Dabei waren insgesamt fünf Fahrer zu

schnell unterwegs.

