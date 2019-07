POL-HAM: Präventionsveranstaltung der Polizei Hamm mit dem Rentnerverein der Stadtwerke

Hamm (ots) –

Autofahrer, Fahrradfahrer und Fußgänger müssen im Straßenverkehr

mehreren Anforderungen gerecht werden. Nachlassen von Seh-, und

Hörvermögen, weniger Beweglichkeit, verlangsamte Reaktionsfähigkeit

und Medikamenteneinnahme im Alter erhöht das Risiko in einen Unfall

verwickelt zu sein. Aus diesem Grund führte die Hammer Polizei am

Mittwoch, 10. Juli gemeinsam mit dem Rentnerverein der Stadtwerke

eine Präventionsveranstaltung zum Thema „Mobil, aber sicher! “ durch.

Ziel dieser Veranstaltungen ist es, Verkehrsunfälle mit Senioren im

Straßenverkehr zu vermeiden und Handlungsalternativen aufzuzeigen.

Die Senioren erhielten wertvolle Tipps, wie hilfreich technische

Unterstützungen, zum Beispiel ein Spurwechselassistent oder eine

Einparkhilfe im Alltag sein können. So bieten auch einige Fahrschulen

spezielles Fahrtraining für Senioren an. „Wichtig ist es auch, offen

für kritische Empfehlungen – wie zum Beispiel die Abgabe des

Führerscheins – zu sein“, betont Polizeihauptkommissar Dietmar Bals.

“ Mobil heißt nicht immer mobil mit dem eigenen Auto.“(jb)

