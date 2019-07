POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 23.07.2019

PI Leer/Emden (ots) –

++ Unbekannter erbeutet Bargeld ++ Diebstahl eines Modellautos

(siehe Bildmaterial) ++ Schwerer Verkehrsunfall ++

Verkehrsunfallflucht ++ Vortäuschen einer Straftat ++ Verstoß gegen

das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz ++

Emden – Unbekannter erbeutet Bargeld

Emden – Zu einem Diebstahl aus einer Tankstelle kam es am

gestrigen Abend gegen 22:35 Uhr in der Petkumer Straße im Ortsteil

Borssum. Nach derzeitigem Kenntnisstand betrat ein männlicher Täter

die Tankstelle und lief gezielt zur Kasse am Verkaufstresen. Er

öffnete die Kasse und entnahm das dortige Bargeld. Bei dem Versuch

der 32-jährigen Angestellten aus Emden, den Mann an der Tatausführung

zu hindern, bedrohte er sie verbal. Der Täter flüchtete fußläufig mit

einem unteren vierstelligen Bargeldbetrag. Durch den Vorfall erlitt

die 32-jährige einen Schock, blieb jedoch unverletzt. Alarmierte

Polizeibeamte fahndeten im Nahbereich nach dem Täter. Während der Tat

trug er einen grauen Kapuzenpullover, wobei die Kapuze über den Kopf

gezogen wurde. Das Gesicht war zum Teil maskiert. Der Mann soll eine

schmale Statur gehabt haben. Zeugen oder Hinweisgeber werden um

Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer – Diebstahl eines Modellautos (siehe Bildmaterial)

Leer – In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde von einem

Grundstück in der Straße „Siebenbergen“ unweit der Feldstraße ein

Modellauto und Akkubohrer der Marke Bosch entwendet. Bei dem

Modellauto handelt es sich um ein RC Modellauto des Typs Pitbull X

mit einem 5 PS Benzinmotor, welches mit einer Fernbedienung gesteuert

wird. An dem Modellauto befindet sich keine Verkleidung. Der Täter

konnte unerkannt mit dem Diebesgut flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber

werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer – Schwerer Verkehrsunfall

Leer – Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei gegen 17:05 Uhr

zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer in

der Feldstraße, Ecke „Zum Wolfsmeer“ gerufen. Eine 48-jährige aus

Moormerland befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Straße „Zum Wolfsmeer“

in Richtung Feldstraße. Sie beabsichtigte nach rechts in die

Feldstraße abzubiegen, übersah dabei aber einen heranfahrenden

21-jährigen Fahrradfahrer aus Moormerland, der die Feldstraße in

Richtung Veenhusen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum

Zusammenstoß, wobei der 21-jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus

verbracht wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Leer – Verkehrsunfallflucht

Leer – Am gestrigen Tag wurde in der Zeit zwischen 08:30 Uhr und

14:30 Uhr ein silberner Mercedes in der Bremer Straße durch einen

unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Mercedes war in einer

Parkbucht in der Bremer Straße in Fahrtrichtung zur Papenburger

Straße kurz vor der Löwenstraße abgestellt. Der linke Außenspiegel

und der linke Kotflügel weisen erhebliche Beschädigungen auf. Zeugen

oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener – Vortäuschen einer Straftat

Weener – Am letzten Samstag erstatteten eine 19-jährige und eine

23-jährige, beide aus Weener, jeweils eine Anzeige wegen

Fahrraddiebstahls bei der Polizei. Die beiden entwendeten

Mountainbikes sollen zuvor verschlossen an der Bushaltestelle des

Bahnhofes in Weener abgestellt worden sein. Kurz darauf teilte die

23-jährige der Polizei mit, dass zwei männliche Täter mit ihren

entwendeten Fahrrädern in Richtung des Feuerwehrhauses fahren würden.

Die Beamten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Diese führte zu dem

Ergebnis, dass die beiden Anzeigenerstatterinnen selbst auf den zuvor

als gestohlen gemeldeten Fahrrädern angetroffen werden konnten. Gegen

beide Frauen wird nun wegen des Vortäuschens einer Straftat

ermittelt.

Bunde/Weener- Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und das

Waffengesetz

Bunde/Weener – Das „Grenzüberschreitende Polizeiteam“ aus Bunde

kontrollierte am gestrigen Vormittag einen 28-jährigen aus den

Niederlanden an der Anschlussstelle Bunde-West. Der Niederländer

hatte in der Mittelkonsole seines Pkw einen Schlagring deponiert. Da

es sich bei einem Schlagring um einen verbotenen Gegenstand handelt,

wurde dieser sichergestellt. Gegen den Mann wurde in Strafverfahren

wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Kurz darauf

kontrollierte das Team einen 32-jährigen aus Nienburg mit seinem

Toyota Corolla an der A 31 in Höhe der Anschlussstelle Weener. Bei

dem Nienburger stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine

Drogenbeeinflussung fest. Ein Drogenvortest bestätigte dies.

Weiterhin fanden die Beamten Marihuana in einer unteren zweistelligen

Grammzahl bei dem 32-jährigen auf. Das Marihuana wurde sichergestellt

und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann aus Nienburg wird

nun ermittelt.

