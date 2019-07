FW-MG: Kind im PKW eingeschlossen

Mönchengladbach-Holt, 22.07.2019, 18:55 Uhr, Aachener Straße (ots) –

Am frühen Abend wurde der Leitstelle der Feuerwehr ein

eingeschlossenes Kind in einem PKW gemeldet.

Als die Feuerwehr im Parkhaus des Einkaufsmarktes in Holt eintraf,

bestätigte sich das Meldebild. Nach dem Einkaufen hat die Mutter ihr

Kind in den PKW gesetzt und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz

gelegt. Das Kind hat von innen den PKW verschlossen und so alle

Beteiligten in eine missliche Situation gebracht. Die Eltern haben

vor Ort das Kind abgelenkt. Da das Kind friedlich war, konnte die

Feuerwehr den PKW gewaltfrei mit Spezialwerkzeugen öffnen. Das Kind

konnte seinen Eltern wohlauf übergeben werden.

Im Einsatz war das Hilfeleistungslöschfahrzeug und ein

Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache II (Holt) und ein

Notarzteinsatzfahrzeug der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandoberinspektor Jonas Günther

