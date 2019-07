FW-MG: Brennende Phosphorgranate

Mönchengladbach-Eicken, 22.07.2019, 17:14 Uhr, Hohenzollernstraße/Bergstraße (ots) –

Gegen 17:00 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Kleinbrand im Bereich

der Straßenbaustelle an der Hohenzollernstraße alarmiert. Auf dem

Bürgersteig am Rand der Baugrube fanden die Einsatzkräfte eine

brennende und stark rauchende Phosphorgranate vor. Sofort wurde der

Bereich großräumig abgesperrt und die direkt angrenzenden Wohnhäuser

evakuiert. Ein Angriffstrupp unter Atemschutz deckte die brennende

Granate mit Sand ab. Durch den somit erreichten Luftabschluss konnte

der Brand und die Rauchentwicklung unterbunden werden. Eine

Anwohnerin hatte Rauch eingeatmet und klagte über Atembeschwerden.

Sie wurde notfallmedizinisch versorgt und mit einem Rettungswagen in

ein Krankenhaus transportiert. Der alarmierte Kampmittelräumdienst

verpackte die Phosphorgranate sicher und transportierte sie zur

Entsorgung ab. Aufgrund der notwendigen Straßensperrungen kam es im

Bereich der Hohenzollernstraße zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und

Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und

Rettungswache II (Holt), zwei Rettungswagen und der Führungsdienst

der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Markus Hallen

