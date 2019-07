HZA-HN: Ab ins Beet …!/ Zoll mit lokaler Schwerpunktprüfung auf der Bundesgartenschau

Heilbronn (ots) –

Mit sechzehn Fahrzeugen rückten 54 Zöllner am vergangenen

Donnerstag, 18. Juli, gegen 11:00 Uhr zu einer präventiven

Großprüfung auf das unweit des Heilbronner Hauptzollamts gelegene

Areal der BUGA aus, um die vor Ort angetroffenen Arbeitskräfte

bezüglich ihrer sozialversicherungsrechtlichen

Beschäftigungsverhältnisse zu kontrollieren.

Neben Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen aus getränke- und

speisengeprägten Gastronomiebetrieben standen auch Gärtner,

Reinigungskräfte und der Sicherheitsdienst im Fokus der

Zollprüfungen.

Eine besondere Herausforderung bei der Maßnahme bestand darin,

dass die Prüffläche des Areals der BUGA mit circa 40 Hektar größer

war als 50 aneinandergereihte Fußballfelder. Ferner sollte der

betriebliche Ablauf aller zu überprüfenden Firmen nicht über Gebühr

strapaziert werden. U. a. deswegen agierte vergangene Woche die

Schwarzarbeitsbekämpfungseinheit des Zolls auch ausschließlich in

ziviler Kleidung auf dem Gelände.

„Mit branchenübergreifenden Prüfungen zeigen wir, dass der Zoll

nicht nur einen Bereich unter die Lupe nimmt, in dem aufgrund

bestehender Rahmenbedingungen am ehesten mit illegaler Beschäftigung

und Sozialleistungsbetrug zu rechnen ist“, so die Planerin der

Großprüfung der vergangenen Woche über die Hintergründe der Maßnahme.

Im Rahmen der knapp viereinhalbstündigen Prüfaktion auf dem

BUGA-Areal wurden insgesamt 206 vor Ort angetroffene Personen zu

ihren sozialversicherungsrechtlichen Beschäftigungsverhältnissen

befragt.

„Bei ungefähr zehn Prozent der überprüften Arbeitsverhältnisse

konnten wir Ungereimtheiten feststellen“, so der Einsatzleiter der

Maßnahme. „Aus den Kontrollen, die überwiegend bei getränke- und

speisengeprägten Gastronomiebetrieben stattfanden, ergaben sich summa

summarum 27 Fälle, in denen wir weitergehende Überprüfungen anstellen

werden.“

Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bestanden nach Abschluss der

Maßnahme gegen 16:00 Uhr insbesondere

– in fünf Fällen bezüglich möglicher Verstöße gegen das

Mindestlohngesetz (gegenwärtig gültiger Mindestlohn in Höhe von

9,19 Euro),

– in zwei Fällen hinsichtlich eventueller Verstöße gegen das

Arbeitnehmerentsendegesetz,

– einmal in Bezug auf eine mögliche illegale

Ausländerbeschäftigung,

– viermal bezüglich nicht auszuschließender Beitragsvorenthaltung

gemäß § 266a StGB (zweimal davon in Form vorgetäuschter

Selbstständigkeit) und

– viermal hinsichtlich möglichen Leistungsbetrugs.

Ferner stellten die Heilbronner Zöllner neunmal anderweitig

gelagerte Verfehlungen, wie z.B. Verstöße gegen

Aufzeichnungspflichten und Sofortmeldepflichten fest. Den Verstößen

wird nun durch Abfragen bei den Sozialversicherungsträgern und

weitergehenden Prüfungen der am Einsatztag erhobenen

Geschäftsunterlagen der betroffenen Betriebe nachgegangen.

