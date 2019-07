POL-ST: Rheine, Körperverletzung,

Rheine (ots) – Am Sonntag (21.07.), gegen 07.15 Uhr, wurden

Polizeibeamte der Polizeiwache Rheine zur Kolpingstraße gerufen.

Einsatzgrund war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen

mehreren Personen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie

noch zwei Personen auf der Straße feststellen, die aneinander geraten

waren. Die beiden Personen waren so in Rage, dass die Polizeibeamten

beide Kontrahenten nur mit Mühe trennen konnten. Beide jungen Männer

waren leicht verletzt. Ein zuvor abgegebener Hinweis, dass beide

Männer mit Messer auf einander losgegangen seien, konnte nicht belegt

werden. Weder am Tatort noch bei den Personen konnten die Beamten

derartige gefährliche Werkzeuge finden. Warum der Streit ausbrach,

ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Insgesamt wurden drei Personen

zur Wache gebracht. Die Identitäten wurden festgestellt. Da alle

Personen Alkohol getrunken hatten, wurde bei allen Kontrahenten ein

Alkoholtest durchgeführt. Nach Beendigung aller polizeilichen

Maßnahmen, wurden die Personen wieder entlassen. Ein Strafverfahren

wurde eröffnet.

