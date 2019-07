POL-PDLD: Maikammer/Parkplatz Totenkopfhütte – Geschädigter Unfallgegner gesucht

Maikammer (ots) –

Gesucht wird der Halter eines vermutlich grauen PKW´s, welcher

gestern am 21.07.2019 gegen 13:30 Uhr seinen PKW auf dem Parkplatz

zur Totenkopfhütte an der L514 abgestellt hatte. Das Fahrzeug müsste

am Heck (Beifahrerseite) beschädigt sein. Die Polizei Edenkoben

ermittelt in dieser Sache wegen einer Verkehrsunfallflucht, die durch

den Verursacher erst am Folgetag selbstständig angezeigt wurde.

Unfallzeugen bzw. der Halter des beschädigten Fahrzeugs werden

gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550

oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

