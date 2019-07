POL-PDKL: Unfallflucht

Heinzenhausen (ots) –

Weiße Farbe vom Fahrzeug des Unfallverursachers blieb an einem

beschädigten PKW in der Straße „Horzberg“ zurück. Der unfallflüchtige

Fahrzeugführer ist am Sonntag zwischen 9 und 20 Uhr beim Rangieren

oder Vorbeifahren gegen den vorderen linken Kotflügel des Mietwagens

gestoßen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 1250 Euro und bittet um

Hinweise zu dem Unfallverursacher unter Telefon-Nummer 06382 9110.

