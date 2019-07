POL-PDKL: Diebstahl aus Gartenhaus

Lauterecken (ots) –

Ein Langfinger hat in der Nacht vom Samstag auf Sonntag ein

Gartenhaus in einem Schrebergarten neben der Rheingrafenstraße

heimgesucht. Ein teurer Werkzeugkasten und ein Akkuschrauber der

Marke Bosch (Grün) wurden gestohlen.

In der Nacht zuvor war bei einem Aufbruchsversuch in der Nähe nichts

mitgenommen worden.

Die Polizei bittet um Hinweise zu beiden Fällen unter Telefon-Nummer

06382 9110.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizeidirektion Kaiserslautern | Publiziert durch presseportal.de.