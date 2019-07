POL-PDKL: Alkoholbedingt ins Krankenhaus

Lauterecken (ots) –

Ein Taxifahrer hat am Sonntagmittag die Polizei um Unterstützung

gebeten. Sein stark betrunkener Fahrgast wollte oder konnte an dem

von ihm genannten Zielort in der Verbandsgemeinde

Lauterecken-Wolfstein nicht aussteigen. Auch das Fahrgeld hatte er

noch nicht bezahlt, was er dann aber nach gutem Zureden doch noch

erledigen konnte.

Schließlich wurde ein Rettungswagen angefordert, der den 57-jährigen

Mann wegen dem hohen Alkoholkonsum ins Krankenhaus brachte.

