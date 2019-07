ZOLL-F: Zoll stellt 300 kg einer Chemikalie sicher, die zur Herstellung von Betäubungsmitteln geeignet gewesen wäre – Hunderttausende Konsumeinheiten verhindert

Frankfurt am Main (ots) –

Eine vom Zoll im Dezember 2018 sichergestellte Frachtsendung aus

China, in der sich 300 kg der chemischen Substanz

„2-Brom-4-Chlorpropiophenon“ befanden, wurde jetzt nach Abschluss

eines Rechtsstreites auf Kosten des polnischen Empfängers vernichtet.

Aus dem Stoff hätte man Betäubungsmittel im dreistelligen

Kilogrammbereich herstellen können. Die Vernichtung erfolgte in der

Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim.

„Durch die präventive Sicherstellung der Chemikalie wurde die

Herstellung von mehreren Hunderttausend Konsumeinheiten an

berauschenden Mitteln verhindert“, so Hans-Jürgen Schmidt, Sprecher

des Zollfahndungsamts Frankfurt am Main.

Im Dezember 2018 kontrollierten Zollbeamte am Frankfurter

Flughafen die Frachtsendung aus China. Weil der Versender in der

Vergangenheit bereits wegen Verstößen gegen das

Betäubungsmittel-(BtMG) und Grundstoffüberwachungsgesetz (GÜG) in

Erscheinung getreten war, übernahm das Zollfahndungsamt Frankfurt am

Main die Ermittlungen. Ein Gutachten des Bildungs- und

Wissenschaftszentrums der Bundesfinanzverwaltung in Frankfurt kam zu

dem Ergebnis, dass sich aus der Chemikalie mittels einfacher Synthese

diverse Cathinonderivate synthetisieren lassen, die vom BtMG bzw. vom

Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) erfasst werden. Zudem können

die vom Empfänger dargelegten Anwendungszwecke (Synthese von

Arzneimittelwirkstoffen zur Raucherentwöhnung oder Produkten zur

Verwendung in der Landwirtschaft) entweder ausgeschlossen werden oder

die Produkte selbst würden ebenfalls vom NpSG erfasst. Weil die

Chemikalie weder dem BtMG noch GÜG unterliegt, erfolgte eine

präventive Sicherstellung im Rahmen der Gefahrenabwehr nach dem

Zollfahndungsdienstgesetz (ZFdG). Der polnische Empfänger legte

daraufhin Widerspruch gegen die Maßnahme des Zollfahndungsamts

Frankfurt am Main ein. Mit Beschluss des Verwaltungsgerichts

Frankfurt am Main vom Mai 2019 wurde der Antrag abgelehnt. Das

Zollkriminalamt in Köln wies den Widerspruch ebenfalls ab.

Gleichzeitig bekräftigt es, dass die sichergestellte Chemikalie

sowohl zur Synthese von Betäubungsmitteln (BtM) als auch

Neuer-Psychoaktiver-Stoffe (NpS) geeignet ist. Unter Würdigung der

Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass die sichergestellte

Chemikalie einem Kreislauf illegaler Handelsgeschäfte zugeführt

werden sollte.

Nach Rechtskraft der Beschlüsse wurde die Chemikalie im Juli 2019

vernichtet und die Kosten in Höhe von 13.000 Euro dem Empfänger in

Rechnung gestellt.

Zusatzinformation

Seit dem Jahr 2002 ist das Zollfahndungsdienstgesetz in Kraft. Es

ermöglicht unter anderem im präventivrechtlichen Rahmen für die

Verhütung von Straftaten (zollrechtliche Gefahrenabwehr) tätig zu

werden. Gemäß des § 32 b Abs. 1 des ZFdG können die Behörden des

Zollfahndungsdienstes im Zuständigkeitsbereich der Zollverwaltung

eine Sache sicherstellen, um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren.

Rückfragen bitte an:

Zollfahndungsamt Frankfurt a.M.

Pressesprecher

Hans-Jürgen Schmidt

Telefon: 069 50775 133

Fax: 069 50775 117

E-Mail: Presse@zfaf.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Frankfurt a.M., übermittelt durch news aktuell

Homepage: Zollfahndungsamt Frankfurt a.M. | Publiziert durch presseportal.de.