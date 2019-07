POL-NI: Vandalismus an Rodenberger Schulen

Rodenberg (ots) –

(He.) In der Zeit vom 17.07.19 bis 18.07.2019; 15:30 bis 07:00 Uhr

haben bisher unbekannte Personen, einen gewaltigen Schaden an zwei

Schulen in Rodenberg angerichtet. Die betroffenen Schulen sind die

IGS, sowie die Schule am Deister. Die mutwillige Zerstörung an den

Schulen sind augenscheinlich ein Zeugnis von Zerstörungswut. An den

Schulen wurden Drainagerohre zerschlagen. Die neue

Wärmeschutz-Fassade wurden in zahlreichen Fällen mit einem Holzstab

regelrecht perforiert. Außenstrahler und Schulhofbeleuchtung wurden

von der Wand geschlagen und zerstört. Auf dem Dach der Schule wurde

die Dachfolie mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen, so dass

Wasser durch das Dach gelangen kann. Die angebrachten Blitzableiter

wurden abgerissen und zerstört. Die Dachleiterhalterung wurden

herausgerissen, ein Edelstahl Außenschornstein wurde demoliert. Der

Gesamtschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden,

geschätzt ist der Schaden bei über 10000 Euro. Die Polizei Bad

Nenndorf bittet um Hinweise zu den Taten, Tel.: 05723-94610

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

