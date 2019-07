POL-EL: Wietmarschen – Unfall auf A31

Wietmarschen (ots) –

Gestern Morgen ist es gegen 10:00 Uhr auf der A31 zwischen den

Anschlussstellen Geeste und Wietmarschen zu einem Verkehrsunfall

gekommen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die

Autobahnmeisterei Lathen hatte zwecks Mäharbeiten den rechten

Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bottrop gesperrt. Dies übersah der

Fahrer eines LKW mit Anhänger und fuhr auf den Absicherungsanhänger

der Autobahnmeisterei auf. Durch den Aufprall wurde der LKW in die

Mittelschutzplanke geschoben und kam dort zum Stehen. Der LKW sowie

das Fahrzeug der Autobahnmeisterei wurden erheblich beschädigt. Auch

das auf dem Anhänger transportierte Wohnmobil wurde beschädigt. Der

Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die

Autobahnpolizei Lingen hat Ableitungsmaßnahmen an der Anschlussstelle

Geeste eingeleitet. Diese konnten gegen 12:30 Uhr wieder aufgehoben

werden.

