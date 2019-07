POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Fahndung nach Raubüberfall mit Überwachungsbildern Ergänzung der Pressemeldungen vom 17.06.2019, 15:07 Uhr und 15:56 Uhr

Warendorf (ots) –

Die Polizei fahndet nun mit Bildern nach einer Person, die im

Verdacht steht, an einem Raubüberfall auf die Sparkassenzweigstelle

in Rinkerode am Montag, 17.06.2019, um 12.50 Uhr, teteiligt gewesen

zu sein.

Zwei maskierte Täter betraten die Sparkasse und forderten die

Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe und durch Schläge auf,

dass Bargeld aus dem Automaten herauszugeben. Da dies scheiterte,

nahmen die Täter das Handy der Angestellten an sich und flüchteten in

unbekannte Richtung. Der erste Täter war etwa 165 bis 170 Zentimeter

groß und hatte eine normale Statur. Bekleidet war er mit einer grauen

oder grünen Hose und einer blauen Jeansjacke. Darunter trug er einen

gelben Pullover oder ein T-Shirt. Er trug weiße Socken und hatte

dunkle Sportschuhe an. Während der Tatausführung trug er ein weißes

Cappi und dunkle Handschuhe. Der zweite Täter war etwa 170 bis 175

Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Bei der Tat hatte er eine

Kaputze über den Kopf gezogen und trug ebenfalls dunkle Handschuhe.

Er führte eine dunkle Sporttasche mit weißen Applikationen mit.

Die Bilder zeigen den Täter mit der Tasche unmaskiert. Wer kann

Angaben zu der Person machen? Hinweise bitte an die Polizei Ahlen,

Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an

poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Polizei Warendorf | Publiziert durch presseportal.de.