POL-HOL: Pkw beschädigt und geflüchtet, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch im Zeitraum von ca. 15.00 bis 19.00 Uhr wurde in

Holzminden, Allersheimer Straße, ein Pkw Opel beschädigt. Die

48-Jährige Fahrzeugführerin hatte ihren Pkw gegen 15.00 Uhr auf dem

Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Allersheimer Straße 46

abgestellt. Als sie gegen 19.00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte,

stellte sie die deutlichen Beschädigungen an der Fahrerseite des

Fahrzeugs fest. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Beobachtungen zu

dem Unfall gemacht haben und bittet um Mitteilung von Hinweisen an

die örtliche Dienststelle unter 05531/9580.

