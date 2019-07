POL-PIKIR: Brand von Heuballen / Verdacht der Brandstiftung

Bad Sobernheim (ots) – Am 18.07.2019 gegen 18 Uhr kam es zum Brand

mehrerer Heuballen im Bereich der Tennisanlagen in Bad Sobernheim.

Durch das Feuer wurde auch ein dort aufgestellter Mast für

Storchennester beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Sobernheim

konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Sie teilte

gegenüber der Polizei mit, dass Kinder und Jugendliche im Bereich des

Brandortes gesehen worden seien. Die Polizei bittet die Eltern der

betreffenden Kinder oder Jugendlichen sich mit der Polizei in Kirn in

Verbindung zu setzen, da sie möglicherweise Zeugen im Falle einer

Brandstiftung sein könnten. Zudem werden alle Personen, welche

sachdienliche Hinweise geben können, gebeten sich zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc

