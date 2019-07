POL-DO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 – Richtungsfahrbahn Dortmund voll gesperrt – Erstmeldung

Dortmund (ots) – Lfd. Nr.: 0813

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am heute (18.07.2019) auf

der BAB 1, Fahrtrichtung Dortmund, in Höhe der Anschlussstelle

Hagen-West. Derzeit ist die Autobahn in Richtung Dortmund gesperrt.

Gegen 18.50 Uhr wurde der Vorfall der Einsatzleitstelle der

Polizei gemeldet. Zeugenangaben zufolge soll ein Mann mit seinem PKW

auf dem Standstreifen angehalten haben und danach unvermittelt auf

die Fahrbahn gelaufen sein.

Ein in Richtung Dortmund fahrender LKW konnte nicht mehr

rechtzeitig bremsen und erfasste den Fußgänger. Dieser wurde tödlich

verletzt.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen ist suizidale

Absicht bei dem Verstorbenen nicht auszuschließen.

Die Ermittlungen dauern jedoch noch an.

