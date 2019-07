POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen bei Göslow (LK VG)

Greifswald (ots) –

Am 18.07.2019 gegen 16:00 Uhr kam es auf der K6 an der Abfahrt zur

K22 auf Höhe der Ortschaft Göslow zu einem Verkehrsunfall zwischen

einem PKW Citroen und einem VW Bus T5.

Der 60-jährige Fahrer eines VW T5 befuhr die Kreuzung K 22 / K 6, aus

Göslow kommend, und wollte nach links auf die K 6 in Richtung Böken

abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr die 21-jährige Fahrerin des PKW

Citroen die K 6 aus Richtung Böken kommend in Richtung Alt Negentin.

An der Kreuzung wollte sie den Vorfahrtberechtigten T5 durchlassen.

Laut ihren Angaben rutschte sie dabei jedoch mit ihrem Fuß vom

Bremspedal, konnte dieses anschließend nicht wieder rechtzeitig

bedienen und fuhr somit dem T5 in die Seite. Durch den Aufprall

wurden beide Fahrzeugführer sowie die 22-jährige Beifahrerin des

Citroens leicht verletzt. Die Insassen des Citroen wurden durch einen

herbeigerufenen vor Ort ambulant behandelt. Der Fahrer des T5 wurde

für eine gründliche Untersuchung in das nächstgelegene Krankenhaus

gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 10.000,-EUR

geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch einen Abschleppdienste geborgen.

