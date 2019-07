POL-RE: Dorsten:

Recklinghausen (ots) – Sonntag, gegen 17 Uhr, fuhr ein 36-jähriger

Autofahrer aus Bochum die Straße Am Roten Stein und wollte dann nach

rechts auf die Straße an der Wienbecke einbiegen. Dabei bemerkte er

nach eigenen angaben eine 19-jährige Autofahrerin aus Dorsten zu

spät, die auf der Straße An der Wienbecke von Wulfen kommend in

Richtung Dorsten unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen zusammen,

wobei das Auto der 19-Jährigen ins Schleudern geriet und in den

Gegenverkehr fuhr. Hier stieß sie mit dem bereits stehenden Auto

einer 45-jährigen Dorstenerin zusammen. Das Auto der 19-Jährigen kam

ihm folgenden von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam

auf einem angrenzenden Getreidefeld zum Liegen. Bei dem Unfall wurde

die 19-Jährige schwer verletzt und zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht. Die 45-Jährige wurde vor Ort im Rettungswagen

behandelt und dann entlassen. Es entstand 15.000 Euro Sachschaden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle voll

gesperrt werden.

