FW-EN: Wetter – Feuerschein in Wohnung

Wetter (Ruhr) (ots) – Der Löschzug Alt-Wetter, die Drehleiter der

Löschgruppe Grundschöttel und der Einsatzführungsdienst wurden in der

Nacht zu Montag um 00:41 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Straße

„Am Wilshause“ alarmiert. Aufmerksame Nachbarn hatten hier in einer

Wohnung im zweiten Obergeschoss Feuerschein durch eine Glastür

wahrgenommen. Da niemand öffnete, riefen sie richtigerweise die

Feuerwehr. Der Einsatzleiter wurde durch die Anwohnerin in die Lage

eingewiesen. Durch Klingeln in unterschiedlichen Wohnungen des Hauses

konnte sich Zutritt ins Treppenhaus verschafft werden. Anschließend

wurde die betroffene Wohnung kontrolliert. Hier konnte lediglich

eingeschaltes Licht festgestellt werden. Auf Nachfrage gab der

Bewohner noch an, dass dieser vorhin noch Kerzen brennen gehabt

hätte, diese aber mittlerweile aus wären. Da kein Schadensereignis

vorlag, handelte die Anruferin in guter Absicht und die Einsatzkräfte

konnten den Einsatz nach einer halben Stunde abbrechen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Patric Poblotzki

0173-5132151

webmaster@feuerwehrwetter.de

www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Homepage: Feuerwehr Wetter (Ruhr) | Publiziert durch presseportal.de.