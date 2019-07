POL-GM: 150719-658: Rollerfahrer wollten sich Polizeikontrolle entziehen

Morsbach (ots) – Eine Gruppe von drei Rollerfahrern wollte eine

Streifenwagenbesatzung am Samstag (13.Juli) um kurz nach Mitternacht

kontrollieren. Die drei Rollerfahrer fuhren auf der L324 aus Richtung

Hülstert kommend in Fahrtrichtung Erdingen. Ein Kleinkraftrad wies

Beschädigungen an der Front und am Heck auf. Als die Polizisten

Anhaltezeichen gaben, bog ein Fahrer nach rechts in die Morsbacher

Straße ab. De beiden anderen setzten ihre Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Mehrmals sahen sie sich nach dem Streifenwagen um und bogen

schließlich hinter dem Friedhof nach links ab und dort auf einen

Feldweg. Als ein Fahrer stürzte, blieb auch der zweite stehen.

Gemeinsam versuchten sie nun zu Fuß zu flüchten, konnten aber kurz

darauf von der Polizei gestoppt und kontrolliert werden. Es handelte

sich um einen 14- und einen 16-jährigen Morsbacher. Beide konnten

weder eine Betriebserlaubnis, eine Versicherungsbescheinigung noch

eine Fahrerlaubnis vorweisen. Der 14-Jährige hatte sich bei dem Sturz

mit dem Roller leichte Verletzungen zugezogen. Ein Rettungswagen war

nicht erforderlich. Auf die beiden Jugendlichen wartet nun ein

Strafverfahren. Die Ermittlungen zu dem dritten Rollerfahrer dauern

noch an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Homepage: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis | Publiziert durch presseportal.de.